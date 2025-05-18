В районе Бурятии посадили новый лес

В Бурятии продолжаются работы по возобновлению погибшего леса, мероприятия проходят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». К акции присоединились свыше 700 человек - это работники леса, волонтеры и жители Республики. Сеянцы высадили на территории лесного фонда Заиграевского района на площади 16,3 га. Посадочный материал был выращен сотрудниками Хандагатайского лесхоза

В посадке приняли участие глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и руководитель Рослесхоза Иван Советников. Мероприятие прошло в рамках Международной акции «Сад Памяти».

«Работа была кропотливая и ответственная, но наш коллектив успешно справился. Мы достигли хороших результатов. Было тяжело, порой не успевали. Приходили под вечер, чтобы произвести полив или какую-то подкормку, и в выходные дни. Душа у нас болела каждый день. И сегодня наши сеянцы высажены», - отмечают лесники.



Также, на подведомственной территории Хандагатайского лесхоза активно проходит лесовосстановление с открытой корневой системой, более 40 га уже посажено.