Общество 18.05.2025 в 17:09

В районе Бурятии посадили новый лес

Высадили более 6 000 сеянцев сосны обыкновенной
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Текст: Татьяна Жамсуева
В районе Бурятии посадили новый лес

В Бурятии продолжаются работы по возобновлению погибшего леса, мероприятия проходят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».  К акции присоединились свыше 700 человек - это работники леса, волонтеры и жители Республики. Сеянцы высадили на территории лесного фонда Заиграевского района на площади 16,3 га. Посадочный материал был выращен сотрудниками Хандагатайского лесхоза

В посадке приняли участие глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и руководитель Рослесхоза Иван Советников. Мероприятие прошло в рамках Международной акции «Сад Памяти».

«Работа была кропотливая и ответственная, но наш коллектив  успешно справился. Мы достигли хороших результатов. Было тяжело, порой не успевали. Приходили под вечер, чтобы произвести полив или какую-то подкормку, и в выходные дни. Душа у нас болела каждый день. И сегодня наши сеянцы высажены», - отмечают лесники.

Также, на подведомственной территории Хандагатайского лесхоза активно проходит лесовосстановление с открытой корневой системой, более 40 га уже посажено.


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посадка саженцев

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