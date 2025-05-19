Улан-удэнец спас последние сбережения пенсионерки от мошенников

Бдительный улан-удэнец предотвратил перевод 390 тысяч рублей личных накоплений 60-летней пенсионерки. Он отговорил ее уже у банкомата, когда женщина собиралась перевести мошенникам все свои деньги.

- Женщине позвонил лже- сотрудник Энергосбыта и сообщил, что скоро будет проводиться замена счетчиков, для бесплатной установки нужно продиктовать номер СНИЛС. Не раздумывая, она продиктовала цифры. Позже с ней связался «сотрудник ФСБ», пояснив, что женщина попалась на уловки мошенников, и попутно обвинил ее в пособничестве аферистам. Неизвестный сообщил, что всю имеющуюся у нее наличность необходимо перевести на «безопасный счет», поскольку в случае обысков деньги у гражданки изымут, - рассказали в полиции республики.

По указке афериста пенсионерка скачала приложение онлайн-банкинга, собрала все деньги и направилась к банкомату. Там она поместила все свои сбережения в купюроприемник, но находившийся рядом мужчина понял, что пенсионерка разговаривает с мошенниками и убедил ее положить трубку.

Фото: loon.site