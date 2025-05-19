Общество 19.05.2025 в 11:08

Нацпарк Бурятии продлил запрет на пребывание на своей территории

Он продлится до 7 июня
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Текст: Елена Кокорина
Нацпарк Бурятии продлил запрет на пребывание на своей территории

В связи с сохраняющейся высокой пожарной опасностью в лесах и введенным на территории Республики Бурятия особым противопожарным режимом нацпарк «Тункинский» продлил ограничение пребывания посетителей. Ранее его устанавливали с 27 апреля по 17 мая, но с 18 мая продлили еще на три недели.

- С 18 мая по 7 июня включительно временно ограничено посещение лесов гражданами и въезд транспортных средств, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения мест массового пребывания граждан, мест сбора дикоросов и посещения туристических маршрутов на «пик Любви», «пик Галина» и с 31 мая «пик Хулугайша» в составе организованных групп в сопровождении гидов-экскурсоводов, имеющих соответствующую аттестацию и зарегистрированных в Учреждении, - сообщили в Тункинском нацпарке.

Эти меры введены для проведения необходимых профилактических действий, направленных на предупреждение лесных пожаров. Для удобства жителей определены спецзоны отдыха и сбора дикорастущих растений. Полный список разрешенных мест опубликован на сайте национального парка.

Разрешение на посещение особо охраняемой природной территории национального парка можно получить в визит-центре «Шулуты» при въезде в Тункинский район, в туристском информационном центре «Заповедный водопад», в офисе парка по адресу с. Кырен ул.Ленина, 69 и в инспекторских участках.

Фото: Номер один

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