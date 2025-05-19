В Улан-Удэ «Бест Плюс» подложил свинью жителям новостройки

В адрес Уполномоченного по правам человека в Бурятию Юлии Жамбаловой поступило обращение от жительницы Октябрьского района Улан-Удэ. Женщина рассказала, что живет в новостройке от компании «Бест Плюс». Дом был сдан в декабре 2022 года, однако уже с конца марта 2024 года там что-то начало непрерывно гудеть. Шум был настолько заметным, что стал нарушать комфорт жителей.Жильцы обратились в управляющую компанию, которая выяснила, что шум исходил от циркулярного насоса отопления. «Управляшка» обратилась в «Бест Плюс» для исправления ситуации, однако долгое время никакой реакции не было.Тогда жители коллективно обратились в прокуратуру района и Госстройжилнадзор. Туда же после жалобы женщины обратилась и Юлия Жамбалова.«По итогам обращений Госстройжилнадзор провел рабочие встречи с застройщиком. По их итогам «Бест Плюс» установил в доме новый насос с низкими шумовыми характеристиками», - сообщили в аппарате омбудсмена.