В Бурятии активно штрафуют нарушителей тишины

В Бурятии возбуждено 172 исполнительных производства в отношении любителей ночного кутежа. Как сообщили в Службе судебных приставов, за нарушение ночного покоя граждан предусмотрена ответственность по ст. 9 республиканского закона об административных правонарушениях.«Помимо тех производств, которые находятся на исполнении, с начала 2025 года судебные приставы принудительно взыскали со счетов должников 59 тысяч рублей. Фактическим исполнением окончено 50 исполнительных производств. Суммы взыскиваемых штрафов варьируются от 500 до 3 тысяч рублей», - рассказал заместитель главного судебного пристава РБ Константин Щукин.Служба судебных приставов призывает граждан оплачивать штрафы вовремя, не доводя ситуацию до возбуждения исполнительного производства и применения мер принудительного взыскания.