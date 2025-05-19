Общество 19.05.2025 в 12:24

В Бурятии активно штрафуют нарушителей тишины

Правда, размеры штрафов не очень велики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии активно штрафуют нарушителей тишины
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии возбуждено 172 исполнительных производства в отношении любителей ночного кутежа. Как сообщили в Службе судебных приставов, за нарушение ночного покоя граждан предусмотрена ответственность по ст. 9 республиканского закона об административных правонарушениях.

«Помимо тех производств, которые находятся на исполнении, с начала 2025 года судебные приставы принудительно взыскали со счетов должников 59 тысяч рублей. Фактическим исполнением окончено 50 исполнительных производств. Суммы взыскиваемых штрафов варьируются от 500 до 3 тысяч рублей», - рассказал заместитель главного судебного пристава РБ Константин Щукин.
 
Служба судебных приставов призывает граждан оплачивать штрафы вовремя, не доводя ситуацию до возбуждения исполнительного производства и применения мер принудительного взыскания.
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