Общество 19.05.2025 в 14:23
В Бурятии возобновляют рейсы на Ольхон
Первый полет состоится уже 21 мая
Текст: Андрей Константинов
С 21 мая авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-оператором авиакомпанией «СиЛА» возобновляет рейсы из Улан-Удэ в Хужир на острове Ольхон. Как сообщили в республиканском Минтрансе, рейсы будут выполняться ежедневно, два раза в день. Стоимость перелета в одну сторону составит чуть более тысячи рублей.
Напомним, рейс Улан-Удэ - Хужир был одним из самых популярных у жителей Бурятии. Однако около года назад его приостановили из-за проблем на посадочной площадке Хужира. Там появились дефекты полосы, не позволяющие принимать самолеты.
Напомним, рейс Улан-Удэ - Хужир был одним из самых популярных у жителей Бурятии. Однако около года назад его приостановили из-за проблем на посадочной площадке Хужира. Там появились дефекты полосы, не позволяющие принимать самолеты.
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