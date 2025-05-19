Житель Бурятии остался без машины и получил крупный штраф

У 31-летнего жителя Мухоршибирского района конфисковали иномарку за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Помимо этого, мужчину лишили прав и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

- Судом установлено, что в апреле 2024 года мужчина был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Однако в марте 2025 года в нарушение ПДД он, будучи нетрезвым, на своем автомобиле «Тойота Спринтер Кариб» поехал к своему знакомому. Когда машину остановили сотрудники ГИБДД, водителю было предложено пройти медосвидетельствование, которое подтвердило факт употребления алкоголя, - рассказали в прокуратуре республики.

Мухоршибирский районный суд приговорил виновного к штрафу в размере 200 тысяч рублей и на 2,5 года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Автомобиль, принадлежащий осужденному, на котором было совершено преступление, обращен в доход государства.

Фото: loon.site