Общество 19.05.2025 в 14:49

Житель Бурятии остался без машины и получил крупный штраф

Такой приговор ему вынес суд за пьянство за рулем
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии остался без машины и получил крупный штраф

У 31-летнего жителя Мухоршибирского района конфисковали иномарку за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Помимо этого, мужчину лишили прав и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

- Судом установлено, что в апреле 2024 года мужчина был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Однако в марте 2025 года в нарушение ПДД он, будучи нетрезвым, на своем автомобиле «Тойота Спринтер Кариб» поехал к своему знакомому. Когда машину остановили сотрудники ГИБДД, водителю было предложено пройти медосвидетельствование, которое подтвердило факт употребления алкоголя, - рассказали в прокуратуре республики.

Мухоршибирский районный суд приговорил виновного к штрафу в размере 200 тысяч рублей и на 2,5 года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Автомобиль, принадлежащий осужденному, на котором было совершено преступление, обращен в доход государства.

Фото: loon.site

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