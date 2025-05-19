Общество 19.05.2025 в 15:06

В Бурятии мошенники пока не добрались до ЕГЭ

Но в МВД региона советуют подготовиться к этому
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии мошенники пока не добрались до ЕГЭ

В российских регионах кибер-преступники начали массово обзванивать школьников и их родителей и под видом сотрудников Минпросвещения, убеждают зарегистрироваться на «портале сдачи ЕГЭ». Под предлогом «необходимости срочной авторизации» они просят продиктовать код из смс якобы для подтверждения личности.

Коды из смс они используют, чтобы получить доступ к личным кабинетам, аккаунтам на порталах госуслуг или даже банковским приложениям, - сообщают «РИА-Новости».

В МВД по Бурятии отметили, что пока подобных фактов в республике не зафиксировано, однако, поскольку новая тенденция охватывает другие регионы, важно к этому эффективно подготовиться, чтобы защитить школьников.

- Важно заранее провести с детьми профилактическую беседу, объяснив, что любые входящие звонки, где кто-либо просит сообщить коды или личные данные изначально являются мошенническими и направлены на взлом Госуслуг или банковских приложений с целью просят какие-либо коды или личные данные, являются мошенническими, - сообщили «Номер один» в ОЭБиПК Управления МВД России по г. Улан-Удэ.

Фото: loon.site

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