Общество 19.05.2025 в 15:06

«Доходит до летальных исходов»

Эксперт рассказал об опасности майских арбузов в магазинах
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Текст: КП-Новосибирск
«Доходит до летальных исходов»
Фото: архив «Номер один»
С середины-конца мая на полках магазинов начинают появляться арбузы. И это при том, что сезон у них начнётся еще не скоро. КП-Новосибирск связался с кандидатом медицинских наук, экспертом по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз Яковом Новосёловым, чтобы узнать, чем может быть опасен такой плод.

- Сейчас в продажу поступают несезонные не то, что для нашего региона, а для страны в целом ягоды и фрукты. Например, арбузы. Мы каждый год говорим, люди очень сильно рискуют, покупая их, поскольку они на территории России в естественных условиях не могут созревать включительно до середины августа, - отметил диетолог.

По его словам, сейчас арбузы, которые можно встретить на полках магазинов, либо привезены издалека, либо были выращены с использованием технологий ускорения созревания.

- Это нитраты, нитриты, мочевина и другие стимуляторы. Конечно, они остаются в плоде, и организм человека их потом получит. Именно поэтому каждый год мы видим отравления, в том числе и летальные, - добавил Новосёлов.

Специалист советует не рисковать здоровьем и все же подождать старта сезона арбузов. Но если все же люди решат приобрести этот плод, то рекомендует его проверить на наличие красителей.

- Нужно положить кусочек арбузной мякоти в воду, и если она окрасится в розовый цвет, то там точно есть красящие вещества. Если очень выражены прожилки, тем более если они желтого цвета, то арбуз перегружен нитратами и нитритами, - уточнил эксперт.

Конечно, есть вероятность, что арбуз привезли, например, из Таджикистана. В таком случае риск того, что в плоде есть химикаты, невысокий.

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арбуз

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