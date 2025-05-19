Антиалкогольные меры сократили смертность на 41%

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании форума «Здоровье нации – основа процветания России» рассказал о результатах антиалкогольной кампании в Вологодской области. В марте 2025 количество смертей от пьянства снизилось на 41,2%, а в апреле — на 18,2% по сравнению с аналогичными периодами 2024 года.

Напомним, что в марте 2025 года власти в регионе ограничили продажу алкоголя в магазинах двумя часами в сутки. Это сразу же снизило объемы продаж спиртного и положительно отразилось на здоровье населения.

Напомним, что в Бурятии также с 1 марта 2025 года были введены временные ограничения продажи спиртного, правда не столь радикальные. Теперь нельзя покупать и продавать алкоголь с 20:00 до 11:00. Ранее ограничения действовали с 21:00 до 9:00. Также под действие антиалкогольного закона попала розничная и оптовая торговля любым алкоголем в многоквартирных домах. Первые результаты также обнадеживают.

- Если в марте 2024 года в вытрезвитель Республиканского наркодиспансера направлены 254 человека, то за март 2025 г. - 229 человек, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: loon.site