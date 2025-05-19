В Улан-Удэ к Дворцу детского творчества добавят пристрой

Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение на проект реконструкции здания городского Дворца детского (юношеского) творчества (ГДДЮТ) в Улан-Удэ.Как сообщили в ведомстве, дворец для детского творчества на улице Бабушкина построили в 1986 году. Площадку под строительство выбирали тщательно, с учетом красивого вида и удобного расположения. Под эти критерии идеально подошла территория в самом начале улицы Бабушкина, практически в центре города. Для ее освобождения снесли несколько десятков старых домов, жителей которых переселили в новые благоустроенные квартиры.С тех пор узнаваемое здание ГДДЮТ, вначале с мозаикой, а затем с росписью на фасадах, астрономическим куполом на крыше и шпилем перед центральным входом служит точкой притяжения для тысяч юных улан-удэнцев.Планируемый первый этап реконструкции включает в себя строительство двухэтажного пристроя, который теплым переходом будет соединяться с существующим зданием в уровне второго этажа.Основную часть пристроя займут несколько залов: для занятий дзюдо и карате, зал художественной гимнастики, универсальный спортивный зал, зал для спортивных танцев с тренажерным залом для танцоров, помещение для шахматной секции.При залах запроектированы инвентарные и раздевалки для мальчиков и девочек, санузлы, душевые, предусмотрен блок административно-бытовых помещений, тренерские, кабинет врача, кабинет психолога и т.д. В подвале разместятся технические помещения.В отделке фасадов будут использованы цвета и материалы, сочетающиеся с фасадом существующего здания – светло-бежевый, слоновая кость, белый, серо-коричневый. Над главным входом сделают массивный козырек, перекрывающий входную площадку и защищающий вход от снега и дождя.Общая площадь пристроя с теплым переходом составят 2,6 тысяч квадратных метров. Сметная стоимость строительства – более 380 млн. рублей.