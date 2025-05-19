В лесу Бурятии нашли останки ученого из Украины

В Кабанском районе Бурятии в рамках доследственной проверки осуществляется идентификация останков человека, обнаруженных в лесном массиве. В Следственном комитете предположили, что они могут принадлежать ученому из Украины, который пропал 16 лет назад.

- 14 мая 2025 года в лесном массиве возле села Новый Энхалук обнаружены останки человека. Следственным отделом по Кабанскому району по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, они могут принадлежать ученому из Украины, который в июле 2009 года отдыхал в селе Новый Энхалук после научной конференции, вышел с территории турбазы, углубился в лес и бесследно исчез. Рядом с останками лежала куртка, схожая с описанием одежды, в которой находился ученый, а также мобильный телефон, совпадающий по техническим параметрам с телефоном пропавшего мужчины, - рассказали в Следственном комитете республики.

В настоящее время решается вопрос о проведении молекулярно-генетического исследования с целью идентификации останков. Также производится комплекс других процессуальных мероприятий, направленных на установление полной картины происшествия.

Фото: Следком РБ