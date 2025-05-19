В Бурятии прокуратура спасла от чиновников столетние сосны

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура не позволила чиновникам Баргузинского района Бурятии срубить более 200 вековых сосен в парке культуры и отдыха.Как сообщили в надзорном ведомстве, в 2014 году администрация сельского поселения «Баргузинское» передала в собственность администрации Баргузинского района земельный участок в границах парка культуры и отдыха в селе Баргузин. Там уже более 100 лет росли сосны. В дальнейшем на этой земле администрация района запланировала строительство спорткомплекса.В прокуратуре отметили, что такое решение противоречило целям использования земельного участка. Более того, он находится в зоне охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны». В его пределах запрещается сплошная застройка территории, хозяйственная деятельность, нарушающая характер и облик ландшафта.Для предотвращения незаконной застройки прокуратура внесла в администрацию Баргузинского района представление. По результатам его рассмотрения районные чиновники решили вернуть участок в собственность поселения, а для размещения спорткомплекса найти другую территорию.