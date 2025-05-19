Общество 19.05.2025 в 17:21

В Бурятии прокуратура спасла от чиновников столетние сосны

Их могли срубить ради строительства спорткомплекса
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прокуратура спасла от чиновников столетние сосны
Фото: архив «Номер один»
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура не позволила чиновникам Баргузинского района Бурятии срубить более 200 вековых сосен в парке культуры и отдыха.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в 2014 году администрация сельского поселения «Баргузинское» передала в собственность администрации Баргузинского района земельный участок в границах парка культуры и отдыха в селе Баргузин. Там уже более 100 лет росли сосны. В дальнейшем на этой земле администрация района запланировала строительство спорткомплекса.

В прокуратуре отметили, что такое решение противоречило целям использования земельного участка. Более того, он находится в зоне охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны». В его пределах запрещается сплошная застройка территории, хозяйственная деятельность, нарушающая характер и облик ландшафта.

Для предотвращения незаконной застройки прокуратура внесла в администрацию Баргузинского района представление. По результатам его рассмотрения районные чиновники решили вернуть участок в собственность поселения, а для размещения спорткомплекса найти другую территорию.
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