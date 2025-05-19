В Улан-Удэ упорядочат борьбу с захватчиками земли

Сегодня, 19 мая, на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Горсовета обсудили земельные вопросы. Первый касался строительства путепровода в мкр. Стеклозавод, второй – проведения муниципального земельного контроля.

Председатель комитета по строительству администрации Улан-Удэ Тимур Цыренжапов рассказал о внесении изменений в «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Улан-Удэ на 2019-2025 гг. с перспективой до 2025 года».

Программа предусматривает строительство пяти путепроводов. Один из них – четырехполосный путепровод от ул. Борсоева к ул. Левченко в мкр. Стеклозавод с подъездными дорогами.

- В ходе проведения проектных и изыскательских работ, а также по согласованию с «РЖД» определено наиболее эффективное место расположения будущего путепровода. В соответствии с проектом путепровод будет построен в створе ул. Воронежская через железнодорожные пути на ул. Борсоева. В связи с чем возникает необходимость внесения изменения в наименование объекта с «Строительство путепровода от ул. Борсоева к ул. Левченко в мкр. Стеклозавод с подъездными дорогами» на «Строительство автомобильного путепровода, пересекающего железнодорожные пути на км 5638 пк 0 м 50 станции Улан-Удэ Восточно-Сибирской железной дороги», - рассказал председатель комитета по строительству.

Кроме того, в рамках проектирования проведено моделирование транспортных потоков в перспективе. По результатам исследования выявлена потребность в строительстве трехполосного путепровода. Это решение было одобрено в феврале 2025 года.

- В целях положительного прохождения государственной экспертизы проектной документации необходимо внесение изменений в действующую программу комплексного развития транспортной инфраструктуры в части изменения наименования объекта строительства, а также количества полос движения. Принятие данного правового акта не потребует дополнительных расходов бюджета, - объяснил необходимость изменений Тимур Цыренжапов.

Депутат Беликто Цыбиков поинтересовался, какая ситуация по остальным путепроводам. Выяснилось, что по двум завершено проектирование, они находятся на стадии экспертиз, по остальным трем сформированы технические задания, идут торги по выбору фирмы для проектирования.

Напомним, в Улан-Удэ планируется построить путепроводы в мкр. пос. Горького, Стеклозавод, Почтовый переезд, Комушка и на проспекте Автомобилистов.

Что касается земельного контроля, то будет более четкий порядок проведения муниципального земельного контроля в отношении лиц, допустивших нарушение норм земельного законодательства.

- Мы выезжаем на участок без уведомления нарушителя, проверяем достоверность сведений. Если они есть, выносится предостережение – выдается рекомендация собственнику об устранении нарушения до какой-либо даты. Если он не реагирует, подаем заявление в суд с требованием освободить участок. Основное нарушение – самовольное занятие участка, когда есть границы участка, но собственник выходит за них, поставив какое-либо строение. Около 50 нарушений выявлено с начала года, - разъяснил консультант отдела земельного контроля Леонид Нагуслаев.

Заместитель председателя комитета по градостроительной политике Горсовета Алексей Бадмаев подвел итоги заседания.

- Мы рассмотрели два вопроса и вынесли их на совместное заседание комитетов. Вопрос касался проекта мастер-плана, по которому построят пять путепроводов. В этом году проектирование двух путепроводов подходит к логическому завершению, надеемся, что к концу года пройдут торги и будет определен подрядчик на строительство. Также планируется внести изменения в положение о земельном контроле в Улан-Удэ и в положение о порядке распоряжения муниципальным имуществом, - сказал Алексей Бадмаев.



Фото: "Номер один"