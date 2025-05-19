Общество 19.05.2025 в 17:46

Иркутский вуз будет учить студентов по китайским стандартам

Однако обучение будет проходить на английском языке
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Текст: Иван Иванов
Иркутский вуз будет учить студентов по китайским стандартам

Иркутский госуниверситет путей сообщения совместно с Восточно-Китайским транспортным университетом города Наньчан (Китай), объявили набор на совместную образовательную программу двойного дипломирования в сфере экономики, сообщает пресс-служба ИрГУПС. Выпускники получат академическую степень бакалавра по направлению подготовки «Финансовый аналитик».

Одним из требований к поступлению является знание английского языка, так как уже со второго семестра занятия будут проводиться на английском языке. По завершении обучения выпускники получат российские и китайские дипломы.

Добавим, что железнодорожный вуз в этом году набирает рекордное число китайских и монгольских студентов, чему поспособствовало признание российских «железнодорожных» дипломов в Китае и Монголии.

Фото: loon.site

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