Монголия официально запустила свою сеть 5G

Монголия, которая ранее считалась экономически неразвитой страной, за последние десять лет с помощью иностранных инвестиций значительно сокращает разрыв со странами Юго-Восточной Азии.

Внедрение сети 5G по всей стране приведет к значительному прогрессу в таких сферах, как связь, промышленность, образование, здравоохранение и горнодобывающая отрасль, - сообщает портал «Монцамэ».

Быстрый и надежный Интернет не только сократит цифровой разрыв между городами и сельскими районами, но и предоставит животноводам и местным сообществам доступ к онлайн-обучению и электронным услугам. Кроме того, это будет способствовать созданию специализированной промышленной зоны в регионе Гоби и развитию дистанционного обучения и телемедицины.

Учитывая низкую плотность населения Монголии и ее обширную территорию, для создания инфраструктуры 5G необходимы значительные инвестиции, однако операторы уже успешно протестировали новую технологию и приступают к ее поэтапному развертыванию.

Как полагают монгольские власти, это также позволит обеспечить детей и молодежь, проживающих вдали от центра, своевременные социальные услуги. Сельские жители смогут получать медицинские консультации и помощь из столичных больниц, а дети смогут изучать лучшие мировые учебные материалы в онлайн-формате. Появятся возможности для внедрения беспилотных транспортных средств в горнодобывающем секторе и увеличения экспорта. Согласно прогнозам, к 2030 году технология 5G может составить от 1 до 4 процентов ВВП Монголии, что приведет к экономическому росту на 800 миллиардов тугриков в год.

В Монголии стоимость 1 ГБ данных в среднем составляет 0,6 доллара США, что значительно ниже мирового среднего показателя в 4,2 доллара. С развитием сети 5G доступность услуг передачи данных увеличится, а цены снизятся.

В рамках правительственной программы по превращению страны в «Цифровую нацию» система «E-Mongolia» предoставляет 1264 вида услуг 1,3 млн. пользователям.

По прогнозам компании «Ericsson», к 2030 году 5G будет приходиться 80 процентов всего мобильного трафика данных, по сравнению с 34 процентами в прошлом году.

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