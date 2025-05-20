Общество 20.05.2025 в 09:55

В Улан-Удэ уложили новые трамвайные пути

Теперь трамваи будут ходить по прежнему расписанию
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ уложили новые трамвайные пути
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ завершаются основные работы по укладке нового трамвайного полотна на участке улиц Цивилёва - Революции 1905 года. Уже с сегодняшнего дня трамваи возвращаются к действовавшему ранее установленному расписанию.

«Работы на объекте не заканчиваются. Специалисты службы пути приступили к тщательной рихтовке рельсового полотна и качественной подбивке шпал. Это обеспечит пассажирам более мягкое передвижение, увеличит скорость движения вагонов, снизит вибрационные нагрузки и продлит срок службы подвижного состава», - рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

По словам градоначальника, впереди еще работы на проспекте 50-летия Октября.

«В конце сезона капитального ремонта на прямых участках произведем алюминотермитную сварку рельсов — это сделает движение трамваев заметно тише», - отметил мэр.

Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей на одном из самых оживленных городских участков - по проспекту 50-летия Октября от ул. Цивилёва до ул. Революции 1905 года – стартовал 13 мая. Последний раз большой ремонт здесь проводили более 20 лет назад.
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