В Улан-Удэ уложили новые трамвайные пути

В Улан-Удэ завершаются основные работы по укладке нового трамвайного полотна на участке улиц Цивилёва - Революции 1905 года. Уже с сегодняшнего дня трамваи возвращаются к действовавшему ранее установленному расписанию.«Работы на объекте не заканчиваются. Специалисты службы пути приступили к тщательной рихтовке рельсового полотна и качественной подбивке шпал. Это обеспечит пассажирам более мягкое передвижение, увеличит скорость движения вагонов, снизит вибрационные нагрузки и продлит срок службы подвижного состава», - рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.По словам градоначальника, впереди еще работы на проспекте 50-летия Октября.«В конце сезона капитального ремонта на прямых участках произведем алюминотермитную сварку рельсов — это сделает движение трамваев заметно тише», - отметил мэр.Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей на одном из самых оживленных городских участков - по проспекту 50-летия Октября от ул. Цивилёва до ул. Революции 1905 года – стартовал 13 мая. Последний раз большой ремонт здесь проводили более 20 лет назад.