МУП «Городские маршруты» ежегодно увеличивает пассажиропоток. В 2023 году предприятием было перевезено 10 миллионов пассажиров, а в 2024 году этот показатель вырос до 12 миллионов. В 2022 году количество пассажиров составляло всего 4,6 миллиона.

- По прогнозам на 2025 год, количество перевезённых пассажиров должно превысить 14 миллионов, - сообщили в комитете по транспорту.

Выросло и количество водителей. Если в сентябре 2022-го работало 114 водителей, теперь же их число достигло 319. Для обеспечения планируемого выпуска в 153 автобуса большого и среднего класса и более 20 автобусов малого класса потребность составляет 380 водителей.

Выпущено почти втрое больше автобусов, чем пять лет назад — с 27 машин в 2020-м до нынешних 145 штук разного класса вместимости. Число маршрутов увеличилось вдвое — с 16 до 37 из имеющихся 49 направлений.

Пересадочный тариф повышает удобство

Чтобы пассажиры могли экономить, внедрена система бесплатного пересадки между разными видами транспорта. Сейчас эта услуга доступна на 12 автобусных и шести трамвайных маршрутах. Таким образом, горожане получают доступ ко всей городской транспортировке по выгодной стоимости одной поездки.

Короткие маршруты решают проблему пробок

Предприятие запускает короткие маршруты, позволяющие минимизировать интервалы движения и разгрузить улицы. Эти меры помогают эффективнее использовать имеющийся парк автобусов, несмотря на нехватку водителей. Когда штат пополнится новыми сотрудниками, увеличится и частота рейсов на существующих направлениях, появится возможность добавить новые маршруты.

Фото: Номер один