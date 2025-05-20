Два монгола и монголка успешно залезли на Эверест

Монгольские альпинисты, мастера спорта международного класса Алтангэрлийн Баттогтох, Балдоржийн Батхишиг и Чулуунбаатарын Ариунзул успешно достигли вершины Эвереста, который считается самой высокой точкой на Земле и расположена на высоте 8848 метров над уровнем моря. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Альпинисты Алтангэрлийн Баттогтох и Балдоржийн Батхишиг начали свое восхождение и успешно достигли цели 18 мая 2025 года.

Благодаря этому достижению Баттогтох и Батхишиг стали 15-м и 16-м монголами, покорившими вершину Эвереста. Они совершили восхождение с непальской стороны, которое продолжалось около полумесяца, а решающая попытка подняться на вершину была предпринята на прошлой неделе.

Кроме того, несколько минут назад Национальная ассоциация монгольских альпинистов сообщила, что Ариунзул поднялась на Эверест на высоте 8848 метров. Вечером 19 мая 2025 года она предприняла свою решающую попытку покорить Эверест. В результате она стала 17-м монгольским альпинистом, покорившим Эверест. В настоящее время мастер спорта международного класса Ариунзул спускается в четвертый лагерь на высоте 8000 метров.

В истории монгольского альпинизма отмечено, что Заслуженная спортсменка Б.Гангамаа стала первой женщиной-альпинисткой из Монголии, успешно покорившей Эверест, а Ч.Ариунзул стала пятой. В 2005 году, через 20 лет после первого восхождения монголов на высочайшую вершину планеты, 17 монгольских альпинистов достигли вершины Эвереста.

Напомним, что по данным мировых СМИ, стоимость экспедиции на Эверест составляет от 50 до 110 тысяч долларов США на одного человека.

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