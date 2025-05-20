Общество 20.05.2025 в 10:38

В Бурятии пройдет акция «Свеча памяти»

Она стартует 10 июня по всей стране
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии пройдет акция «Свеча памяти»

Жителей Республики Бурятия приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти» (возрастное ограничение 6+). Она стартует 10 июня по всей стране.

- До 22 июня на сайте деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны. 22 июня, восемьдесят четыре года назад, стало действительно «чёрным» в истории нашей страны: Великая Отечественная война унесла 27 миллионов жизней, не оставив ни одну советскую семьи без потерь. С 2004 года в этот день мы выходим на улицу и зажигаем свечи – в память о тех, кто так и не вернулся домой с поля боя. А последние пять лет зажечь свою свечу можно и онлайн-формате, - сообщают организаторы онлайн-акции.

На платформе деньпамяти.рф можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отобразится на счетчике, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов Отечественной войны.

Также на сайте можно посмотреть более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей – бесценное наследие, которое благотворительный фонд «Память поколений» собирал по крупицам по всей России.

Онлайн-акция «Свеча памяти» организована благотворительным фондом «Память поколений».

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: ru.freepik.com

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