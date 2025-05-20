В Бурятии может подорожать стоимость высшего образования

Стоимость обучения в вузах России может вырасти на 20–30% в 2025 году из-за роста нормативов затрат, сообщили «Известия».— Стоимость обучения изменится, потому что нормативы затрат в этом году увеличились, — заявил проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Никулин.Он пояснил, что при расчёте стоимости вузы отталкиваются от нормативов затрат на одного студента. Раз они были увеличены, то и обучение подорожает.По словам Никулина, окончательные цены вузы сформируют до 1 июня, подорожание будет примерно на 20–30%. Стоимость обучения также будет варьироваться в зависимости от направления подготовки. Кроме того, в этом году вузам обрежут планы по набору платных мест, что также отразится на себестоимости образовательных услуг. Тем самым, можно предполагать, меньшее число абитуриентов поступит в высшие учебные заведения и выберет средние учебные заведения, получив востребованные на рынке специальности.В Бурятии новые цены на образовательный сезон 2025-2026 года вузы пока не обнародовали, однако в среднем год обучения в республике колеблется от 100 до 186 тысяч рублей.