В Бурятии на выходных наступит жара. О потеплении до +27 градусов в Бурятии на этой неделе сообщили бурятские синоптики.

- 20 мая в республике будет наблюдаться переменная облачность, по южной половине республики местами небольшой дождь, по юго-западу ночью до умеренного, по северной половине без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем в отдельных районах до 15-16 м/с. Температура ночью +2…+7°, местами -3…-8°, - сообщили в Бурятском ЦГМС.

21 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по крайнему северу местами дождь. Ветер северо-западный 4-9, днем в отдельных районах 14 м/с. Температура ночью 0…+5°, местами -4…-9°, днем +20…+25°, местами +10…+15°.

А уже 22 мая небольшие дожди сменятся на жаркую погоду: днем воздух прогреется до +22…+27°. А на выходных температурные столбики в Улан-Удэ вообще достигнут +28 градусов тепла. В целом выходные ожидаются благоприятными для отдыха и прогулок.

Фото: Номер один