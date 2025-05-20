Активистка из Бурятии приводит в порядок могилы погибших на войне

Марина Никонова из поселка Нижние Тальцы вместе с супругом своими силами привели в порядок уже 18 захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, а также их вдов, детей войны и тружеников тыла. Накануне неравнодушной женщине захотелось увековечить память и о тех земляках, чьи захоронения остались даже без табличек с именами. Одна из трёх могил принадлежит ветерану войны, награжденному двумя медалями «За отвагу» и орденом Славы III степени.

Редакция районной газеты предложила активистке открыть сбор на таблички, в надежде на помощь жителей Заиграевского района.

- Меньше, чем за четыре часа необходимая сумма была собрана. На днях плакетки с именами были заказаны и установлены семейной парой на памятники, - пишут в ТГ-канале «Вперёд. Заиграево».

Фото: ТГ-канал «Вперёд. Заиграево»