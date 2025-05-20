Благодаря соцконтракту жительница Бурятии открыла мастерскую по пошиву унтов. На средства господдержки она приобрела необходимое швейное оборудование, иглы, материал.

Жительница Улан-Удэ Оксана Халбышкеева, родившаяся в Кабанском районе, никогда не обучалась пошиву унтов. Много лет она проработала в торговле. Среди её знакомых оказалась женщина, которая в домашних условиях занималась пошивом камусов. И несколько лет назад она решила сама освоить это мастерство.

По словам Оксаны, она никогда в жизни не думала о том, что спустя годы сама станет умелым ремесленником. Реализовать свои планы и выйти на более широкий рынок ей помог социальный контракт, который она заключила в 2022 году благодаря нацпроекту «Демография».

С 2025 года жители республики имеют возможность открыть свое дело, расширить личное подсобное хозяйство, или получить новую профессию по нацпроекту «Семья».

- На 350 тысяч я сразу же приобрела раскройное и швейное оборудование, иглы, материал, в том числе и для декорации готовой продукции. Раньше приходилось сложнее и дольше изготавливать одну пару унтов. Уходило немало времени, - делится Оксана Халбышкеева.

- Пока работаю на дому, но есть планы расшириться, найти помощника. Распространяю свою продукцию среди знакомых и родственников. Конечно, мечтаю найти более широкий рынок сбыта, работаю над этим. В частности, стараюсь участвовать в различных ярмарках, чтобы представить свои унты для горожан и гостей столицы, - говорит Оксана.

С начала года в республике заключено 1399 социальных контрактов.

Фото: минсоцзащиты РБ