Общество 20.05.2025 в 11:50

Благодаря соцконтракту жительница Бурятии открыла мастерскую по пошиву унтов

На средства господдержки приобрела необходимое швейное оборудование, иглы, материал
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Текст: Служба информации "Номер один"
Благодаря соцконтракту жительница Бурятии открыла мастерскую по пошиву унтов

Благодаря соцконтракту жительница Бурятии открыла мастерскую по пошиву унтов. На средства господдержки она приобрела необходимое швейное оборудование, иглы, материал.

Жительница Улан-Удэ Оксана Халбышкеева, родившаяся в Кабанском районе, никогда не обучалась пошиву унтов. Много лет она проработала в торговле. Среди её знакомых оказалась женщина, которая в домашних условиях занималась пошивом камусов. И несколько лет назад она решила сама освоить это мастерство.

По словам Оксаны, она никогда в жизни не думала о том, что спустя годы сама станет умелым ремесленником. Реализовать свои планы и выйти на более широкий рынок ей помог социальный контракт, который она заключила в 2022 году благодаря нацпроекту «Демография».

С 2025 года жители республики имеют возможность открыть свое дело, расширить личное подсобное хозяйство, или получить новую профессию по нацпроекту «Семья».

-  На 350 тысяч я сразу же приобрела раскройное и швейное оборудование, иглы, материал, в том числе и для декорации готовой продукции. Раньше приходилось сложнее и дольше изготавливать одну пару унтов. Уходило немало времени, - делится Оксана Халбышкеева.

- Пока работаю на дому, но есть планы расшириться, найти помощника. Распространяю свою продукцию среди знакомых и родственников. Конечно, мечтаю найти более широкий рынок сбыта, работаю над этим. В частности, стараюсь участвовать в различных ярмарках, чтобы представить свои унты для горожан и гостей столицы, - говорит Оксана.

С начала года в республике заключено 1399 социальных контрактов.

 

Фото: минсоцзащиты РБ

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