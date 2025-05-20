В Москве ищут пары из Бурятии, желающие принять участие в массовой свадьбе. Нужны пары, которые постоянно проживают в Москве. Там с 8 по 13 июля на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве пройдёт Всероссийский свадебный фестиваль (возрастное ограничение 6+).

- Скажите «Да!» в окружении 169 счастливых пар! Мы ищем пары из Бурятии, проживающие в Москвы, которые хотят принять участие в массовой церемонии бракосочетания. Связаться с нами можно по телефону +7 (499) 399‒03‒03, - сообщили в полпредстве Бурятии в Москве.

В программе фестиваля ожидаются тематические лекции и мастер-классы, модные показы свадебных нарядов, праздничный концерт, фотосессии. А в день семьи, любви и верности - 8 июня - состоится массовая церемония бракосочетания, в которой примут участие 170 пар со всей России.

Возрастное ограничение 6+





Фото: loon.site