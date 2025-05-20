Общество 20.05.2025 в 12:29

В Монголии протестующие продолжают требовать отставки премьер-министра

Акции идут уже седьмой день
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии протестующие продолжают требовать отставки премьер-министра
Фото: "Номер один"
Граждане Монголии, участвующие в мирном пикете, планируют отправить всем членам Великого государственного хурала страны требование отправить в отставку главу монгольского правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с центральной площади монгольской столицы, где седьмой день проходит мирный пикет.

Поводом для него стала публикация в соцсетях девушки сына премьера о подаренной ей дорогой машине и брендовой сумочке стоимостью в несколько тысяч долларов. Это вызвало критику общественности, которая стала требовать доказательства высоких доходов сына премьер-министра.

Участники пикета ходят с плакатами «У сына премьер-министра банковский счет с девятизначными цифрами, сколько денег у вас, граждане?», «Мы не хотим носить сумки за начальниками, хотим иметь возможность носить брендовые сумки!». Самый популярный плакат, наклеенный на одежду и велосипеды, призывает: «Уйти в отставку легко!».

Также участники пикета призывают граждан поддержать петицию на сайте парламента с требованием об отставке премьер-министра. По состоянию на 20 мая в поддержку петиции проголосовали 51 тысяча человек. Сам Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ ограничился коротким комментарием о том, что готов понести ответственность, если не сможет подтвердить свой доход и будет доказано наличие у него незаконного бизнеса. Сын главы монгольского правительства должен прибыть из заграницы в Улан-Батор, где даст показания в агентстве по борьбе с коррупцией.
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с 14 по 20 мая

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