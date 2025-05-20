Жительница Бурятии отметила 102-й день рождения

В Бурятии участница трудового фронта, вдова ветерана Великой Отечественной войны, многодетная мать Гармасу Сакияева отметила 102-ой день рождения.Как сообщили в Минсоцзащиты РБ, Гармасу Сакияева родилась в селе Алтай Кяхтинского района в многодетной семье, где воспитывалось шестеро детей: трое сыновей и трое дочерей.- Наша мама закончила 7 классов. С 15 лет после окончания школы начала работать в колхозе вместе со старшей сестрой, в разные годы работала дояркой, разнорабочей. Общий стаж работы составляет более 35 лет, неоднократно награждалась грамотами и благодарностями за добросовестный труд, - рассказывают об имениннице её дети. - В 1947 году она вышла замуж за нашего папу - Сакияева Бадмажапа Алексеевича. Он работал трактористом в колхозе, затем был призван в ряды Советской армии, участвовал в Советско-Японской войне, являлся ветераном Великой Отечественной войны. Наши родители вырастили и воспитали семерых детей. Кроме того, наша мама взяла на воспитание племянницу в возрасте 12 лет.Как отмечают в Минсоцзащиты, благодаря примеру своих родителей дети семьи Сакияевых с малых лет были приучены к труду, сохранению семейных ценностей, взаимовыручке и взаимоуважению. По сей день они передают эти навыки в воспитании уже своим детям и внукам.- На сегодняшний день Гармасу Раднаевна окружена теплом, заботой и любовью 19 внуков, 26 правнуков и 10 праправнуков, - рассказали в Управлении социальной защиты населения по Улан-Удэ.