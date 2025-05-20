Общество 20.05.2025 в 13:22

В нацпарк Бурятии вернулись пернатые аристократы

Цапель привлекает хорошее питание и комфортный климат
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Текст: Елена Кокорина
В нацпарк Бурятии вернулись пернатые аристократы

Каждую весну лесной массив вблизи улуса Шулуты становится местом образования колонии этих грациозных цапель. Ещё в 1996 году, когда нацпарк только открыл пост «Шулуты», цапли уже гнездились здесь, образовав колонию. Их привлекает хорошее питание и комфортные климатические условия.

Как рассказал научный сотрудник национального парка, орнитолог Лопсон Базаров, цапли в Тункинский национальный парк прилетают рано, примерно в начале апреля. Сейчас они уже насиживают яйца.

- Сотрудники парка с удовольствием наблюдают за жизнью этих пернатых аристократов. Цапли – птицы осторожные и вдали от человеческого жилья чувствуют себя в безопасности. Мелководные участки реки Иркут и близлежащие озера богаты рыбой, лягушками и другими водными обитателями, составляющими основу их рациона, -пишут в ТГ-канале Тункинского национального парка.

Фото: Тункинский национальный парк

 

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