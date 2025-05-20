Пенсионерку, сбившую насмерть электросамокатчика, выпустили на свободу

Иркутский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 71-летней иркутянки, которая насмерть сбила ехавшего на электросамокате 27-летнего мужчину. Ранее пенсионерку приговорили к двум годам колонии-поселения, сообщает «Irk.ru» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области.

Стороны не согласились с приговором суда первой инстанции и обжаловали его в апелляционном порядке. Представители прокуратуры просили суд снизить размер назначенного наказания, адвокаты и сама осужденная просили смягчить наказание и заменить реальный срок отбытия наказания на условный.

Приговор суда первой инстанции изменили. Назначенное наказание в виде двух лет лишения свободы постановили считать условным. В остальном приговор Кировского райсуда Иркутска оставили без изменения. Решение вступило в законную силу.

В качестве смягчающих вину обстоятельств учли состояние здоровья и возраст подсудимой, признание вины и раскаяние в содеянном, добровольное возмещение морального вреда. Учли, что погибший мужчина тоже нарушил правила дорожного движения. Он пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с самоката.

24 мая 2024 года женщина за рулем автомобиля Kia Sportage ехала по улице Карла Либкнехта. Иркутянка превысила скорость и в районе дома №78 сбила мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате. 27-летний пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

Фото: loon.site