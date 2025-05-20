Общество 20.05.2025 в 14:17

«Не выпущу, обманщица»

Водитель запер в маршрутке сибирячку из-за ошибки в переводе оплаты
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Текст: КП-Новосибирск
«Не выпущу, обманщица»
Фото: Анатолий Жданов
Инцидент произошел днем 13 мая в Новосибирске на остановке «площадь Ленина», у дома на улице Орджоникидзе, 23.

- Я ехала на концерт на маршрутке №44а, наличных не было. Водитель дал мне номер, я отправила перевод, когда мы подъехали к остановке, он попросил рассчитаться за проезд. Я сказала, что перевела, зашла в телефон и увидела, что перевод на карту физлица отклонен. Отправила еще два раза, опять отклонили. Во всех случаях пишут «Истекло время обработки платежа СБП с типом c2c-push», - сообщила КП-Новосибирск пассажирка Вера.

После этого водитель заблокировал дверь и стал требовать оплаты проезда.

- Он стал говорить, мол, я обманщица, хотела проехать зайцем. Мы стояли около 10 минут, другие пассажиры стали возмущаться, что маршрутка стоит. А снаружи стали стучаться пассажиры с остановки. От оскорблений и стресса мне стало плохо, я громко заявила, что меня незаконно удерживают, что буду сейчас звонить в полицию. В итоге мы договорились с водителем, что муж переведет деньги, и двери открыли, – рассказала Вера. - Я вышла в ужасе, от стресса и оскорблений меня трясло.

Тут на остановку подъехал муж Веры, успокоил ее. В итоге на концерт Вера всё-таки успела на концерт. А супруг сибирячки отправил водителю перевод за проезд.

Сам же водитель виноватым себя не считает:

- Пусть жалуется, я-то в чем виноват? За проезд надо рассчитываться. Никто ее никак не называл, ее попросили за проезд рассчитаться и всё. Она потом, может, и рассчиталась, но мне зачем на следующий день оплата проезда? Я каждый день сдаю отчетность. Пусть она сама что хочет, то и делает, – сообщил водитель маршрутки №44а.

- Маршрутчик точно не вправе закрывать двери и удерживать пассажира, не оплатившего проезд, и других людей внутри. Можно только высадить безбилетника или вызвать полицию, ГБР, Росгвардию и зафиксировать нарушение, - прокомментировала ситуацию юрист Инесса Рябинина. - Пассажирке я бы посоветовала написать на водителя заявление в полицию, в его действиях усматривается как минимум административное правонарушение вплоть до самоуправства.
Теги
маршрутка

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