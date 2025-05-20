На федеральных трассах Бурятии нацелились на ремни

На федеральных трассах Бурятии и Иркутской области, подведомственных Упрдору «Южный Байкал», появились новые стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений. Они фиксируют, в том числе, непристёгнутые ремни безопасности. Новые устройства уже начали свою работу, сообщили в дорожном ведомстве.По данным Минздрава РФ, ремни безопасности снижают риск смерти для пассажира на переднем сиденье на 40–50%, на заднем — на 75%. Тем не менее, многие водители и пассажиры продолжают игнорировать это важное средство безопасности.Новые камеры автоматически фиксируют случаи, когда водитель или пассажир не пристегнуты ремнями безопасности, что позволит эффективно контролировать соблюдение правил дорожного движения.«Внедрение камер, фиксирующих непристегнутый ремень безопасности, станет важным шагом к улучшению ситуации на наших дорогах. Наша цель — сделать каждую поездку безопасной для всех участников дорожного движения. С начала 2025 года на федеральных трассах Бурятии произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых не использовались ремни безопасности. В результате этих ДТП три человека погибло, 24 ранено», - сообщил начальник отдела безопасности дорожного движения «Южного Байкала» Павел Угрюмов.Камеры установлены в местах с высокой интенсивностью движения. В случае выявления нарушения владельцу транспортного средства направят уведомление о штрафе. Его размер составляет 1500 рублей.ФКУ Упрдор «Южный Байкал» призывает всех водителей и пассажиров помнить о важности соблюдения правил дорожного движения и всегда пристегиваться. Безопасность на дороге — это общая ответственность каждого из нас.