В Бурятии с начала года уже трудоустроили более 500 подростков. Они работают в сфере благоустройства и озеленения города, проведения массовых мероприятий.

- С начала года карьерные консультанты Кадровых центров республики уже нашли работу для 557 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. С 2025 года вопросами трудоустройства занимается новый национальный проект «Кадры», - сообщили в республиканской службе занятости.

Свой первый опыт несовершеннолетние приобретают в сферах благоустройства и озеленения города и республики, обслуживания культурно — массовых мероприятий, в торговых организациях. Также они заняли вакансии уборщиков производственных и служебных помещений, подсобных рабочих, озеленителей, курьеров и т.д.

При трудоустройстве несовершеннолетних по направлению органов службы занятости из республиканского бюджета им выплачивается материальная поддержка в размере 2250 рублей, увеличенная на районный коэффициент, пропорционально отработанным дням.

Заработная плата, которую платит работодатель, составляет не менее минимального размера оплаты труда, пропорционально отработанному времени.

Подросткам, желающим получить первые трудовые навыки, необходимо обратиться в центр занятости по месту проживания со следующими документами:

- паспорт, или другой документ, удостоверяющий личность;

-заявление с письменным согласием одного из родителей (законных представителей) для детей в возрасте 14 лет;

-справка о состоянии здоровья;

- индивидуальная программа реабилитации инвалида (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

Фото: loon.site