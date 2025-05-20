Общество 20.05.2025 в 15:01

Сельский школьник из Бурятии выиграл путевку в «Океан»

Он принял участие в конкурсе Генпрокуратуры
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Текст: Елена Кокорина
Сельский школьник из Бурятии выиграл путевку в «Океан»

Школьник из Заиграевского района Бурятии выиграл путевку во Всероссийский детский центр «Океан» благодаря знаниям права. Награждение участников первого этапа конкурса тематической программы «Юный правовед», реализуемой Генпрокуратурой РФ совместно с детским лагерем, состоялось 19 мая.

- Всего на конкурс поступило 285 работ из 60 субъектов РФ. По итогам конкурсного отбора 32 участника из регионов Дальнего Востока и Сибири, Урала, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов и ДНР получили путёвки ВДЦ «Океан». В числе победителей – ученик Заиграевской школы Матвей Голованов. На профильную смену он отправится в сентябре-октябре, - сообщили в ТГ-канале «Вперед.Заиграево».

Фото: loon.site

 

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