Сельский школьник из Бурятии выиграл путевку в «Океан»

Школьник из Заиграевского района Бурятии выиграл путевку во Всероссийский детский центр «Океан» благодаря знаниям права. Награждение участников первого этапа конкурса тематической программы «Юный правовед», реализуемой Генпрокуратурой РФ совместно с детским лагерем, состоялось 19 мая.

- Всего на конкурс поступило 285 работ из 60 субъектов РФ. По итогам конкурсного отбора 32 участника из регионов Дальнего Востока и Сибири, Урала, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов и ДНР получили путёвки ВДЦ «Океан». В числе победителей – ученик Заиграевской школы Матвей Голованов. На профильную смену он отправится в сентябре-октябре, - сообщили в ТГ-канале «Вперед.Заиграево».

Фото: loon.site