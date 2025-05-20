Завтра в Улан-Удэ перекроют железнодорожный переезд

Завтра, 21 мая, в Улан-Удэ на три часа закроют железнодорожный переезд в микрорайоне Силикатный.«На железнодорожном переезде будут проводиться неотложные ремонтные работы. Движение через переезд будет закрыто с 9 до 12 часов. Объезд автотранспорта в указанные часы будет производиться через поселок Вахмистрово», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.