Общество 20.05.2025 в 15:46

Завтра в Улан-Удэ перекроют железнодорожный переезд

Он не будет работать три часа
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Текст: Андрей Константинов
Завтра в Улан-Удэ перекроют железнодорожный переезд
Фото: архив «Номер один»
Завтра, 21 мая, в Улан-Удэ на три часа закроют железнодорожный переезд в микрорайоне Силикатный.

«На железнодорожном переезде будут проводиться неотложные ремонтные работы. Движение через переезд будет закрыто с 9 до 12 часов. Объезд автотранспорта в указанные часы будет производиться через поселок Вахмистрово», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
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