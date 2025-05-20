Общество 20.05.2025 в 15:57

Выплатить алименты отца в Бурятии мотивировали лишь его арестованные счета

Мужчина копил долги перед ребенком около 11 лет
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Текст: Елена Кокорина
Выплатить алименты отца в Бурятии мотивировали лишь его арестованные счета

Арестованные счета мотивировали жителя Бичурского района Бурятии выплатить крупную задолженность по алиментам, которую он копил целых 11 лет. Когда ребенок достиг совершеннолетия, сумма финансового долга, рассчитанная судебным приставом, составила более 400 тысяч рублей.

- После возбуждения в службе судебных приставов исполнительного производства о взыскании задолженности по алиментам в отношении неплательщика был реализован комплекс мер принудительного исполнения. Какое-то время арест банковских счетов, ограничение в выезде за пределы страны и наложенный запрет на регистрацию и недвижимости никак не беспокоили безответственного отца. Однако ситуация поменялась после его переезда в Улан-Удэ, - рассказали в УФССП.  

Осознав, что недоступность банковских счетов сильно усложняет жизнь в городе, должник сумел найти средства, чтобы погасить долг перед своим ребенком в полном объеме.

- Напоминаем, что содержание собственных несовершеннолетних детей – это прямая обязанность родителей, закрепленная законодательно. Из-за уклонения от уплаты алиментов, помимо применения мер принудительного взыскания, должники могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности, - добавили судебные приставы республики.

Фото: loon.site

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