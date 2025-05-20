В Бурятии продавцов магазинов массово штрафуют за нелегальную продажу спиртного

МВД Бурятии активизировало борьбу с суррогатами и нарушениями в области торговли алкоголем, проводя массовые рейды по выявлению незаконной продажи алкоголя в ночное и вечернее время, когда реализация спиртного в розничных точках запрещена.Напомним, что 1 марта 2025 года в Бурятии вступил в силу антиалкогольный закон, принятый по инициативе правительства республики. Которым существенно ограничено время реализации спиртного: его запрещено покупать и продавать с 20:00 до 11:00. Ранее в республике действовали ограничения с 21:00 до 9:00. Также под действие антиалкогольного закона попала розничная и оптовая торговля любым алкоголем в многоквартирных домах.- За нарушения требований регионального законодательства в алкогольной сфере за 4 месяца 2025 года составлено 193 материала протокола об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. За аналогичный период прошлого года составлено 132 протокола об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.Таким образом, рост числа выписанных нарушителям протоколов вырос на 31%.