Общество 20.05.2025 в 16:36

Мэр Улан-Удэ: «Мы продолжаем обновлять автопарк коммунальной техники»

В город поступают новые машины для коммунальных служб
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ: «Мы продолжаем обновлять автопарк коммунальной техники»
Фото: скриншот видео
В этом году благодаря поддержке главы Бурятии мэрия Улан-Удэ приобрела в лизинг 6 новых машин для коммунальных служб. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, две из них получила Специализированная служба, одну машину и один измельчитель купили для Горлеса. Для Комбината по благоустройству приобрели автогрейдер, комбинированную уборочную машину и экскаватор-погрузчик.

«Я уверен, что техника не будут простаивать. Совсем скоро к нам приедут еще 30 машин из Москвы— техника для уборки улиц», - рассказал градоначальник.

В частности, для Горлеса куплен УАЗ «Хантер» для работы в лесу и навесное оборудование Ferri Rotor—корчеватель (измельчитель) пней. Он необходим для уборки пней, которые мешают проезду машин и проходу пешеходов.

Для Комбината по благоустройству закуплен автогрейдер АГ-180. Это универсальная машина, предназначенная для выполнения широкого спектра земляных работ, включая строительство и реконструкцию дорожных покрытий, выравнивание поверхности, перемещение грунтов, снега и различных сыпучих материалов. Машина оснащается грейдером, позволяющим эффективно обрабатывать большие площади и формировать ровные покрытия.

У комбинированной уборочной машины ДМК-70, также купленной для Комбината по благоустройству, есть быстросъёмное навесное оборудование для зимнего и летнего содержания автодорог, а также для перевозки сыпучих и прочих грузов. Машина подойдёт для очистки дорожного полотна, тротуаров и уборки снега. Кроме того, техника оснащена установкой, которая позволит оперативно подсыпать песком скользкие участки дорог, что повысит оперативность борьбы с гололедицей.

Экскаватор-погрузчик, поступивший в КБУ, предназначен для рытья, погрузки и перемещения грузов.

Для Специализированной службы закуплены УАЗ «Фермер» для хозяйственных нужд и комбинированная дорожная машина на базе ГАЗон Next. Ее будут использовать для поддержания чистоты и благоустройства территории кладбищ.
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коммунальщики техника

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