В Монголии обнаружены незахороненные останки 12 советских военнослужащих

Монголо-российская совместная археологическая экспедиция начала раскопки в местах вооруженного советско-японского конфликта 1939 года на реке Халхин-Гол. Как сообщает «Монцамэ», основной задачей экспедиции является поиск тел погибших советских воинов на поле боя в аймаке Дорнод, а также развитие военно-археологических исследований и включение найденных артефактов в научный оборот.Раскопки и разведочные работы ведутся на возвышенности Ремизова, холме «Талын» и в хребтах Баянцагаан. В экспедиции участвуют 116 монгольских представителей и 35 российских исследователей.Работой руководит начальник штаба Сухопутных войск Монголии, бригадный генерал Цэвээнхуугийн Буяндэлгэр. По данным Генерального штаба Вооружённых сил Монголии, с начала экспедиции были обнаружены останки 12 солдат, погибших в бою, а также более 60 гранат и взрывоопасных предметов в окопах.