Общество 20.05.2025 в 17:04

В аэропорту Иркутска у китайского пассажира изъяли 2,5 тысячи деталей для майнинга

Нарушитель не внес их в таможенную декларацию и не уплатил сборы
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Текст: Иван Иванов
В аэропорту Иркутска у китайского пассажира изъяли 2,5 тысячи деталей для майнинга
Фото: freepik.com
Сотрудники таможни в аэропорту Иркутска выявили у пассажира авиарейса из Харбина (КНР) коммерческую партию запчастей для майнингового оборудования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Иркутской таможни.

«Товары изъяты таможней и направлены на экспертизу для идентификации и определения их стоимости», - говорится в сообщении.

Всего партия насчитывала более 2,5 тысяч запчастей.

По словам пассажира, запчасти сам он не приобретал и вез их для ремонта майнинговых машин.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Груз изъят.
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