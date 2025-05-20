В аэропорту Иркутска у китайского пассажира изъяли 2,5 тысячи деталей для майнинга

Сотрудники таможни в аэропорту Иркутска выявили у пассажира авиарейса из Харбина (КНР) коммерческую партию запчастей для майнингового оборудования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Иркутской таможни.«Товары изъяты таможней и направлены на экспертизу для идентификации и определения их стоимости», - говорится в сообщении.Всего партия насчитывала более 2,5 тысяч запчастей.По словам пассажира, запчасти сам он не приобретал и вез их для ремонта майнинговых машин.В отношении нарушителя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Груз изъят.