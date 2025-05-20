Общество 20.05.2025 в 17:04
В аэропорту Иркутска у китайского пассажира изъяли 2,5 тысячи деталей для майнинга
Нарушитель не внес их в таможенную декларацию и не уплатил сборы
Текст: Иван Иванов
Сотрудники таможни в аэропорту Иркутска выявили у пассажира авиарейса из Харбина (КНР) коммерческую партию запчастей для майнингового оборудования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Иркутской таможни.
«Товары изъяты таможней и направлены на экспертизу для идентификации и определения их стоимости», - говорится в сообщении.
Всего партия насчитывала более 2,5 тысяч запчастей.
По словам пассажира, запчасти сам он не приобретал и вез их для ремонта майнинговых машин.
В отношении нарушителя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Груз изъят.
«Товары изъяты таможней и направлены на экспертизу для идентификации и определения их стоимости», - говорится в сообщении.
Всего партия насчитывала более 2,5 тысяч запчастей.
По словам пассажира, запчасти сам он не приобретал и вез их для ремонта майнинговых машин.
В отношении нарушителя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Груз изъят.
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