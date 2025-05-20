Общество 20.05.2025 в 17:08

Абитуриентов Бурятии зовут учиться в монгольских вузах

Конкурсный набор объявило Министерство культуры республики по творческим направлениям
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Текст: Служба информации "Номер один"
Абитуриентов Бурятии зовут учиться в монгольских вузах

Абитуриентов Бурятии зовут учиться в монгольских вузах. Конкурсный набор объявило Министерство культуры республики по творческим направлениям.

- Монголия предлагает гранты на обучение в Монгольском государственном университете культуры и искусств, а также в Монгольской государственной консерватории. Кроме того, предусмотрены ежемесячные стипендии на протяжении учебного года (10 месяцев) для студентов, прошедших конкурсный отбор, - сообщили в минкультуры Бурятии.

К участию в конкурсе приглашаются совершеннолетние граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование по соответствующим направлениям и зарегистрированные в Республике Бурятия.

Претенденты могут подавать заявки на обучение в следующих областях: 

1.Музыкальное искусство: Искусство народного пения («протяжная» и «короткая» песня); Монгольские народные инструменты. 

2. Изобразительное искусство: Монгольская живопись; Монгольская традиционная художественная резьба; Искусство изготовления кожаных изделий.

 3. Хореографическое искусство. Конкурс проводится в три этапа: 1. Рассмотрение документов; 2. Творческий конкурс; 3. Собеседование. 

Претенденты должны до 30 мая 2025 года предоставить следующие документы:

а) Личное заявление о допуске к участию в конкурсе;

б) Ксерокопия документа о среднем общем или среднем профессиональном образовании или справка с места учебы;

в) Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, с регистрацией в Республике Бурятия;

г) Ксерокопии документов, подтверждающих участие в творческих конкурсах и фестивалях. 

Документы необходимо направить по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 17, Колледж искусств им. П.И. Чайковского; телефоны: 8(3012)22-25-96, 8(3012)22-26-42 или на электронную почту: kollisk@govrb.ru с пометкой «Обучение в Монголии».

Для участников музыкального направления на творческом конкурсе требуется исполнить два разнохарактерных произведения. Для хореографического направления необходимо представить классический и народно-сценический танцы.

Участники изобразительного направления должны представить свои оригинальные работы за 2023 и 2024 годы.

Собеседование пройдет в свободной форме и будет направлено на выявление качеств, связанных с выбором профессии: уровень способностей претендентов, их целеустремленность, интерес к избранным видам искусства, знание общекультурных ценностей и др.

Творческий конкурс и собеседование состоятся 03 июня 2025 года в 15:00 по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Победы, 17, Колледж искусств им. П.И. Чайковского, аудитория №208 (2 этаж). 

Подробная информация доступна в положении конкурса.

 

Фото: loon.site

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