Дорожники готовят площадку перед Баргузинским дацаном к большому молебну

Дорожники усиленно готовят площадку перед Баргузинским дацаном к большому молебну. Уже завтра, 21 мая, в Баргузинском дацане - Цогчен Дугане состоится большой молебен в честь 20-летия проявления лика богини Янжимы (возрастное ограничение 0+).

Этот молебен проходит ежегодно. В этом году в связи с юбилейной датой ожидается большое количество паломников.

Для гостей мероприятия предусмотрена культурная программа. В 10 утра праздник начнется с молебна с Пандито Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым. В это же время откроется фестиваль ремесленников (0+).

В 13:00 - концерт со звездами бурятской эстрады и спортивные состязания(0+). Также во время концерта пройдет розыгрыш автомобиля.

- Для удобства было решено заасфальтировать участок перед самим храмом и кафе напротив. Данные работы вошли в объект ремонта участка 360-369 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», - сообщили в минтрансе Бурятии.

Напомним, что в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ввели в эксплуатацию соседний участок – с 347 по 360 км. Он соединил три села Улюн, Улюкчикан и Ярикта.

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Фото: минтранс РБ