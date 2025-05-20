Реестр неплательщиков алиментов в России полноценно заработает в этом году. Закон о создании общедоступного реестра вступает в силу уже 25 мая этого года, сообщает РИА «Новости».

В реестр войдут данные о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске.

- В мае прошлого года был принят разработанный Минюстом совместно с ФССП закон о создании общедоступного реестра лиц, которые обязаны уплачивать алименты. Настоящий закон вступает в силу в конце текущей недели, 25 мая. Сам реестр полноценно заработает уже в этом году. Сейчас мы работаем над тем, как дальше развивать реестр должников по алиментам, - сказал во время ПМЮФ первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге (12+).

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