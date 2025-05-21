Бизнесменов Бурятии ждут черные дни

Для бурятских предпринимателей черный день становится все ближе и ближе. Бурятэнерго и правительство Бурятии стоят на пороге подписания регуляторного соглашения. Появление его планировалось очень давно, но вот что именно это сулит для бизнеса? Читайте в «Номер один».Бурятэнерго (филиал ПАО «Россети Сибирь». - Прим. ред.) долгие годы пребывает в трудном положении. Компании не хватает средств даже на то, чтобы вовремя подключать к электроснабжению тех, кого она пообещала подключить. Клиентам приходится обращаться в суд, чтобы побудить энергетиков выполнить свои обязательства. При этом они выигрывают суды.Сейчас, когда наша страна находится под суровыми санкциями и испытывает трудности, а федеральные власти повышают разные налоги, сборы и пошлины, энергетики решили облегчить груз своих проблем, переложив их на плечи потребителей.Для таких регионов, как Бурятия, повышение электрических расценок станет особенно сложным моментом. Электрические тарифы регулярно индексируются, но Бурятэнерго желает к «обыкновенному» увеличению добавить «сверхнормативное». В этом, собственно, и состоит новшество. В компании необходимость ускоренного увеличения тарифа объясняют тем, что им крайне важно усилить работы по трансформаторным подстанциям, линиям электропередач и прочим объектам электросетевого хозяйства.Для Бурятии двойной рост цен на электроэнергию - это крепкий удар. Скоро энергетики в той или иной мере добьются своего. Подписания между компанией и правительством республики упомянутого регуляторного соглашения в сфере передачи электроэнергии явно не избежать. Подчеркнем, именно передачи. В составе цены киловатт*часа помимо передачи электроэнергии есть и другие составные части. Бурятэнерго бьется за ускоренный рост именно своего «куска».Перед майскими праздничными днями Бурятэнерго окончательно сформировало свою позицию. Как сообщил нашему изданию руководитель Республиканской службы по тарифам Борис Хмелев, 30 апреля 2025 года Бурятэнерго подготовлено заявление по заключению соглашения с правительством республики на 2026 - 2035 гг. Компания предлагает такой темп индексации тарифов на передачу электроэнергии для предприятий малого и среднего бизнеса, а также бюджетных предприятий.С 1 июля 2026 года Бурятэнерго хочет «обыкновенную» индексацию в рамках цифр, установленных в прогнозе социально-экономического развития России, плюс «сверхнормативные» 20%. То есть 6,3% + 20%.С 1 июля 2027 года - 4,1% + 10%.С 1 июля 2028 года - 4,1% + 2,5%.- В 2029 - 2035 гг. предполагается рост тарифа согласно прогнозу СЭР РФ, - также пояснил чиновник предложение энергетиков.Для населения, по словам руководителя тарифной службы, Бурятэнерго предлагает устанавливать тарифы с ежегодным ростом, согласно прогнозу социально-экономического развития России.Мы видим, что Бурятэнерго намерено облегчить свои проблемы, переложив их на указанные группы потребителей. В отношении населения предлагается то, что, на наш взгляд, сродни аттракциону невиданной щедрости.Энергетики, судя по всему, испугались напрямую задеть кошельки населения. Возможно, добряки из «электрического» бизнеса пожалели народ. Не исключено, что от описанного варианта наценки поступит так много прибыли, что «сверхнормативные» деньги с народа не будут нужны.Предприниматели обычно перекладывают выросшие затраты на железнодорожные перевозки, отопление, налоги, электричество и т. д. в свои цены на товары и услуги. Аппетиты коммерсантов от энергетики все равно доберутся до кошельков электората. Пусть и опосредованно.Предполагается, что в случае согласования всех существенных условий, параметров будущего регуляторного соглашения оно может быть подписано в сентябре нынешнего года.Борис Хмелев заявил «Номер один», что, по мнению правительства, рост тарифов должен быть ниже предлагаемого Бурятэнерго. А само соглашение может быть сформировано на период не более пяти лет - при предоставлении энергетиками всех документов экономического обоснования затрат Бурятэнерго и условии, что в выросший тариф обязательно включат программу повышения надежности электроснабжения потребителей.Ожидается, что в период действия соглашения поступающие средства будут направляться компанией на модернизацию электросетевого хозяйства.Для получения более подробной информации по поводу регуляторного соглашения Борис Хмелев предложил нашему изданию обратиться в Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия. Мы воспользовались ценным советом.Ведомство подтвердило, что Бурятэнерго направило свои предложения и дало краткие пояснения.- Вопрос подписания регуляторного соглашения в настоящее время находится в работе, поэтому окончательные цифры относительно повышения, а также сроки введения платежей и т. д. еще не определены, - сообщили в министерстве в ответ на целый ряд вопросов.Важный вопрос о том, какой размер «сверхнормативной» наценки Минтрансу Бурятии кажется приемлемым, ведомство, увы, предпочло не прояснять. Сложилось чувство, что профильное министерство и по сей день не имеет своей позиции.Остается надеяться, что Борис Хмелев не заблуждается, когда говорит, что, по мнению правительства, рост тарифов должен быть ниже предлагаемого Бурятэнерго.Энергетики всегда говорят, что, мол, при имеющемся тарифе (и при привычных темпах его ежегодной индексации. - Прим. ред.) денег очень не хватает. Но при этом не слышно, чтобы энергетики готовились к снижению издержек на топ-менеджмент. То есть если у компании нелегкое время, то как эта ситуация отражается на кошельке бурятэнерговского топ-менеджмента? Подозреваем, что никак. Хотя, думаем, наличие взаимосвязи было бы логичным - больше денег осталось бы для исполнения обязательств перед клиентами.Но в любом случае все необходимые параметры предстоящего соглашения, повторим, еще не определены.- Требуют дополнительного обоснования, расчетов и обсуждения с общественностью Республики Бурятия, - сказал Борис Хмелев.С трудом верится в такую прозрачность процесса. Но очень хотелось бы, чтобы открытое обсуждение состоялось по всей республике, в том числе на севере. Чтобы к обсуждению подключились депутаты Хурала, главы районов, райсоветы, трудовые коллективы, профсоюзы, Союз промышленников… От экономистов интересно услышать, как электрореформа повлияет на инфляцию. Это стоит обязательно обсудить и на сессии Народного Хурала Республики Бурятия.