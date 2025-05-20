Кровавого боксера и угонщика из Улан-Удэ отправили за решетку

После трех дней совместной пьянки житель Улан-Удэ убил своего собутыльника, забив мужчину кулаками до смерти. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима, добавив пару лет за угон автомобиля.

- Следствием установлено, что 2 декабря 2024 года мужчина пришел в гости к приятелю и в течение трех дней распивал с ним спиртные напитки. После этого между собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой гость нанес хозяину дома множество ударов кулаками по животу, груди и другим участкам тела, причинив повреждения, от которых потерпевший спустя непродолжительное время скончался в больнице, - рассказали в Следственном комитете республики.

Немногим ранее, у сожительницы другого своего знакомого, после совместного употребления спиртного он угнал автомобиль и ездил на нем в состоянии опьянения не имея прав.

- Приговором суда мужчине с учетом рецидива преступлений, с присоединением наказания по предыдущему приговору назначено окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать он их будет в исправительной колонии строгого режима, - добавили в Следкоме.

Фото: loon.site