Общество 21.05.2025 в 09:00

Кругом миллиарды

В Москве народ мыслит просто: если кто-то что-то украл из бюджета, значит - миллиарды
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Текст: Номер один
Кругом миллиарды

Иначе зачем возиться? Ради жалких пары миллионов? Этого даже на кофе не хватит! 

Телеканал «Россия 24» в своем фирменном стиле рассказал о задержании бурятского министра.

Александра Гоге, напомним, задержали за то, что он, по версии следствия, очень сильно сочувствовал дорожно-строительной компании, которая участвовала в крупном аукционе на ремонт трассы Улан-Удэ – Романовка - Чита. Настолько, что комиссия отклоняла все другие заявки и буквально за уши тащила нужную контору.

Правда, как заявил зампред правительства господин Сухоруков, украдено ничего не было: компания уже зашла на объект и строит дорогу. Тем не менее федеральные СМИ, желая добавить огоньку в сюжет, объявили следующее: «В Бурятии задержан министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона Александр Гоге. В 2008 году он был простым мастером дорожного участка и за 17 лет сделал блестящую карьеру, которая оборвалась в один день. По версии следствия, Гоге украл из бюджета миллиарды рублей».

Что ж. Возможно, в Москве миллиарды действительно на дороге валяются, но в Бурятии то другие объемы, суммы и масштабы, непривычные жителям столицы, отсюда и недопонимание.

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