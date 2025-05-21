Общество 21.05.2025 в 09:16

За два дня мошенники заработали на жителях Бурятии 11 млн рублей

8 млн из них пришлись на улан-удэнцев
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Текст: Елена Кокорина
За два дня мошенники заработали на жителях Бурятии 11 млн рублей

Рекордные суммы денег, перечисленные мошенникам, зафиксированы полицией Бурятии за последние два дня. Если накануне местные жители обманулись на 5 млн рублей, то за прошедшие сутки они добровольно отдали аферистам почти 6 млн.

На обманные уловки попалась пенсионерка, потерявшая около 4,5 млн рублей. Женщина увидела в интернете рекламу о полагающейся денежной компенсации детям, родившимся в СССР и позвонила по указанному на сайте номеру телефона. За три месяца мошенники втерлись к ней в доверие и убедили продать квартиру. В итоге она осталась и без денег, и без жилплощади.

Вчера в полицию обратилась бухгалтер одного из увеселительных заведений города.

- Женщина рассказала о том, что в мессенджере ей пришло сообщение от учредителя компании. Руководитель сообщила, что находится на переговорах с партнерами и ей необходимо перевести 480 тысяч рублей за работу по доработке настроек и конфигурированию программы для автоматизации бизнес-процессов. Поручение она выполнила и перевела деньги на указанные в сообщении реквизиты. После этого ей поступило еще одно сообщение от руководителя о необходимости перевода еще 420 тысяч рублей. Женщина насторожилась и позвонила учредителю, которая сообщила, что переписку с ней не вела и деньги не запрашивала, - рассказали в МВД республики.

Фото: loon.site

 

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