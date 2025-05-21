За два дня мошенники заработали на жителях Бурятии 11 млн рублей

Рекордные суммы денег, перечисленные мошенникам, зафиксированы полицией Бурятии за последние два дня. Если накануне местные жители обманулись на 5 млн рублей, то за прошедшие сутки они добровольно отдали аферистам почти 6 млн.

На обманные уловки попалась пенсионерка, потерявшая около 4,5 млн рублей. Женщина увидела в интернете рекламу о полагающейся денежной компенсации детям, родившимся в СССР и позвонила по указанному на сайте номеру телефона. За три месяца мошенники втерлись к ней в доверие и убедили продать квартиру. В итоге она осталась и без денег, и без жилплощади.

Вчера в полицию обратилась бухгалтер одного из увеселительных заведений города.

- Женщина рассказала о том, что в мессенджере ей пришло сообщение от учредителя компании. Руководитель сообщила, что находится на переговорах с партнерами и ей необходимо перевести 480 тысяч рублей за работу по доработке настроек и конфигурированию программы для автоматизации бизнес-процессов. Поручение она выполнила и перевела деньги на указанные в сообщении реквизиты. После этого ей поступило еще одно сообщение от руководителя о необходимости перевода еще 420 тысяч рублей. Женщина насторожилась и позвонила учредителю, которая сообщила, что переписку с ней не вела и деньги не запрашивала, - рассказали в МВД республики.

Фото: loon.site