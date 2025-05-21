Общество 21.05.2025 в 09:31

Жители Бурятии смогут прогуляться к ставке Чингисхана

В республике обустроят новые маршруты экотроп
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии смогут прогуляться к ставке Чингисхана
Фото: пресс-служба правительства РБ
19 мая на заседании совета по туризму при главе Бурятии прошла презентация новых маршрутов эко-троп: «Тропы здоровья» в Улан-Удэ и тропы «Ставка Чингисхана» в Иволгинском районе. Также участники совещания подвели итоги туристического сезона 2024 года и наметили планы на текущий год.

- Год от года у нас положительная динамика. Сейчас входим в тройку лидеров по бронированиям на лето, растёт поток иностранных туристов, увеличивается объём платных услуг. А значит, больше налогов, больше рабочих мест, шире выбор для отдыхающих. Для наших республиканских туристов тоже всё больше интересных предложений. В этом году масштабно расширяется «Тропа здоровья» на Верхней Берёзовке — будет пять маршрутов. Начинается обустройство нового пешего маршрута — «Ставка Чингисхана» в Иволгинском районе, - отметил Алексей Цыденов.

«Тропа здоровья» и экотропа «Ставка Чингисхана» стали победителями конкурса грантов на обустройство туристических маршрутов, организованного министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Общий объем субсидий из федерального бюджета на господдержку обустройства туристских маршрутов (троп) на 2025-2026 год составляет 319,5 млн. рублей.

«Тропа здоровья» на Верхней Березовке в Улан-Удэ будет включать 5 новых маршрутов, общая протяженность тропы увеличится почти до 21 км. Там будут организованы смотровые площадки на видовых местах, площадки отдыха со скамейками, информационные и интерактивные стенды, фотозоны, амфитеатр, навигационные стойки и столбики. Некоторые участки будут иметь железный настил и металлические лестницы. Один из маршрутов предусмотрен как инклюзивный, он будет иметь широкий деревянный настил для удобства разъезда. Открыть тропу предполагают в начале октября.

Особе внимание глава Бурятии обратил на обеспечение безопасности на всем протяжении маршрута: чтобы там работала мобильная связь и было предусмотрено видеонаблюдение.

Тропа «Ставка Чингисхана» будет расположена в Иволгинском районе республики вблизи села Тапхар. Её протяженность составит 4,5 км. Там оборудуют парковки, площадки, перильные ограждения, запишут аудиогиды. Всемирно известный скульптор Даши Намдаков изготовит для тропы входную группу и 12 скульптур, посвящённых годам восточного календаря, которые будут расположены на всем ее протяжении.

Говоря об итогах туристического сезона 2024 года, министр туризма Бурятии Алдар Доржиев отметил рост интереса к республике. В прошлом году численность размещенных лиц в гостиницах составила 689 тысяч человек, что на 22% больше по сравнению с 2023 годом.

Отмечается рост и иностранных туристов, посещающих республику. Они прибывают из Китая, Монголии, особенностью стал рост количества туристов из Южной Кореи, Тайваня.

Для комфортного отдыха туристов в республике ежегодно растет и количество мест размещения. В 2024 году при господдержке завершилась реализация 18 проектов по созданию модульных отелей. А на новый конкурс, проводимый Минэкономразвития России, направлено 67 заявок на сумму свыше 3 млрд рублей.

Как отметили в пресс-службе правительства, «росту всех показателей сферы туризма способствуют меры государственной поддержки, объем которых в последние годы является беспрецедентным, особенно с началом работы Национального проекта «Туризм и гостеприимство».

В ходе заседания поднимались и проблемные вопросы. В их числе нехватка парковок, неудовлетворительное состояние дорог к местам отдыха, работа туалетов и систем бронирования в гостиницах.
Теги
туризм

Все новости

Житель Бурятии потерял деньги на покупке лодочного мотора
21.05.2025 в 10:23
В Улан-Удэ сбитого пешехода довезли до дома
21.05.2025 в 10:22
В Бурятии пропавший мужчина найден мертвым
21.05.2025 в 10:02
В Бурятии сотрудник МВД подозревается в превышении должностных полномочий
21.05.2025 в 09:55
В Иркутске за взятку в 1,6 миллиона рублей железнодорожник слил конкурентам данные о погрузке вагонов
21.05.2025 в 09:47
13-летний байкер в Бурятии пытался удрать от полицейских по сельским дорогам
21.05.2025 в 09:31
Жители Бурятии смогут прогуляться к ставке Чингисхана
21.05.2025 в 09:31
За два дня мошенники заработали на жителях Бурятии 11 млн рублей
21.05.2025 в 09:16
Семь новых пожаров возникли за сутки в лесах Бурятии
21.05.2025 в 09:07
Кругом миллиарды
21.05.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
Житель Бурятии потерял деньги на покупке лодочного мотора
Мужчина перевел покупателю-мошеннику 360 тысяч
21.05.2025 в 10:23
В Бурятии сотрудник МВД подозревается в превышении должностных полномочий
Здание отделения полиции он строил силами иностранцев-нелегалов
21.05.2025 в 09:55
13-летний байкер в Бурятии пытался удрать от полицейских по сельским дорогам
За веселые и непродолжительные покатушки пришлось отвечать его матери
21.05.2025 в 09:31
За два дня мошенники заработали на жителях Бурятии 11 млн рублей
8 млн из них пришлись на улан-удэнцев
21.05.2025 в 09:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru