Жители Бурятии смогут прогуляться к ставке Чингисхана

19 мая на заседании совета по туризму при главе Бурятии прошла презентация новых маршрутов эко-троп: «Тропы здоровья» в Улан-Удэ и тропы «Ставка Чингисхана» в Иволгинском районе. Также участники совещания подвели итоги туристического сезона 2024 года и наметили планы на текущий год.- Год от года у нас положительная динамика. Сейчас входим в тройку лидеров по бронированиям на лето, растёт поток иностранных туристов, увеличивается объём платных услуг. А значит, больше налогов, больше рабочих мест, шире выбор для отдыхающих. Для наших республиканских туристов тоже всё больше интересных предложений. В этом году масштабно расширяется «Тропа здоровья» на Верхней Берёзовке — будет пять маршрутов. Начинается обустройство нового пешего маршрута — «Ставка Чингисхана» в Иволгинском районе, - отметил Алексей Цыденов.«Тропа здоровья» и экотропа «Ставка Чингисхана» стали победителями конкурса грантов на обустройство туристических маршрутов, организованного министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Общий объем субсидий из федерального бюджета на господдержку обустройства туристских маршрутов (троп) на 2025-2026 год составляет 319,5 млн. рублей.«Тропа здоровья» на Верхней Березовке в Улан-Удэ будет включать 5 новых маршрутов, общая протяженность тропы увеличится почти до 21 км. Там будут организованы смотровые площадки на видовых местах, площадки отдыха со скамейками, информационные и интерактивные стенды, фотозоны, амфитеатр, навигационные стойки и столбики. Некоторые участки будут иметь железный настил и металлические лестницы. Один из маршрутов предусмотрен как инклюзивный, он будет иметь широкий деревянный настил для удобства разъезда. Открыть тропу предполагают в начале октября.Особе внимание глава Бурятии обратил на обеспечение безопасности на всем протяжении маршрута: чтобы там работала мобильная связь и было предусмотрено видеонаблюдение.Тропа «Ставка Чингисхана» будет расположена в Иволгинском районе республики вблизи села Тапхар. Её протяженность составит 4,5 км. Там оборудуют парковки, площадки, перильные ограждения, запишут аудиогиды. Всемирно известный скульптор Даши Намдаков изготовит для тропы входную группу и 12 скульптур, посвящённых годам восточного календаря, которые будут расположены на всем ее протяжении.Говоря об итогах туристического сезона 2024 года, министр туризма Бурятии Алдар Доржиев отметил рост интереса к республике. В прошлом году численность размещенных лиц в гостиницах составила 689 тысяч человек, что на 22% больше по сравнению с 2023 годом.Отмечается рост и иностранных туристов, посещающих республику. Они прибывают из Китая, Монголии, особенностью стал рост количества туристов из Южной Кореи, Тайваня.Для комфортного отдыха туристов в республике ежегодно растет и количество мест размещения. В 2024 году при господдержке завершилась реализация 18 проектов по созданию модульных отелей. А на новый конкурс, проводимый Минэкономразвития России, направлено 67 заявок на сумму свыше 3 млрд рублей.Как отметили в пресс-службе правительства, «росту всех показателей сферы туризма способствуют меры государственной поддержки, объем которых в последние годы является беспрецедентным, особенно с началом работы Национального проекта «Туризм и гостеприимство».В ходе заседания поднимались и проблемные вопросы. В их числе нехватка парковок, неудовлетворительное состояние дорог к местам отдыха, работа туалетов и систем бронирования в гостиницах.