13-летний байкер в Бурятии пытался удрать от полицейских по сельским дорогам

В Мухоршибирском районе Бурятии полицейские задержали 4-х подростков за рулем мототранспорта. Один из них дал дёру по сельским дорогам, пытаясь скрыться от преследования патрульных, но все равно был задержан.

- 15 мая в с. Хонхолой экипаж ДПС ОГИБДД патрулировал улицы населенного пункта и заметил подростка на мопеде. Требования об остановке юным нарушителем были проигнорированы. Вместо этого он попытался скрыться. В ходе непродолжительной погони несовершеннолетний был задержан. Выяснилось, что за рулем находился 13-летний школьник. На место пригласили мать несовершеннолетнего и оформили ее за передачу прав управления лицу, не имеющему законного права, - рассказали в полиции республики.

Еще один 16-летний юноша пытался скрыться от автоинспекторов в с. Мухоршибирь на ул. Новая. В присутствии отца молодой человек был оформлен за управление транспортом лицом, не имеющим соответствующего права. Отцу юного нарушителя также придется оплатить штраф за допуск своего ребенка к вождению мототехникой.

- На ул. Рабочей с. Мухоршибирь экипаж ДПС заметил еще одного подростка за управлением питбайком. Выяснилось, что 13-летний мальчик катался по улицам также с разрешения своей матери. В отношении женщины составлен административный протокол, штрафная санкция по которому составляет 30 тысяч рублей. Вечером 16 мая в с. Новый Заган на ул. Чкалова экипаж ДПС ГИБДД заметил юного водителя мототехники без мотошлема. Установлено, что 17-летний юноше прав управления не имеет. В отношении несовершеннолетнего оформлены административные протоколы. Его отец также привлечен к ответственности, - добавили в МВД РБ.

Госавтоинспекция призывает родителей, бабушек и дедушек, и иных законных представителей детей и подростков, не допускать к управлению авто-мототранспортом несовершеннолетних, не имеющих прав и навыков вождения.

Фото: полиция Бурятии