Общество 21.05.2025 в 09:55

В Бурятии сотрудник МВД подозревается в превышении должностных полномочий

Здание отделения полиции он строил силами иностранцев-нелегалов
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сотрудник МВД подозревается в превышении должностных полномочий

В Бурятии сотрудник республиканского МВД подозревается в превышении должностных полномочий. Следственным комитетом в отношении начальника тыла министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело.

- По данным следствия, с апреля 2023 года в селе Кабанск велось строительство нового здания местного отдела полиции. Подрядчик не укладывался в сроки сдачи объекта. Одной из причин срывов являлась нехватка рабочих. Подозреваемый являлся заказчиком по указанному договору и осуществлял строительный контроль. По его предложению подрядчиком для выполнения облицовочных работ был привлечен предприниматель с работниками-иностранцами, не имеющими права находиться на территории РФ и осуществлять трудовую деятельность. Достоверно зная об этом, подозреваемый пообещал предпринимателю свое покровительство и стал укрывать факт нарушения миграционного законодательства, - рассказали в Следкоме республики.

Данное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ. В настоящее время по уголовному делу идет следствие, направленное на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. По месту жительства подозреваемого проведены обыски.

 Фото: Номер один

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