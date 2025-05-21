Общество 21.05.2025 в 10:23

Житель Бурятии потерял деньги на покупке лодочного мотора

Мужчина перевел покупателю-мошеннику 360 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии потерял деньги на покупке лодочного мотора

Еще один житель Бурятии попал на уловку мошенников и купил несуществующий лодочный мотор за 360 тысяч рублей. Мужчина увидел сообщение о его продаже на популярным сервисе по покупке/продаже товаров и услуг и сразу оплатил покупку.

- Он связался с продавцом по номеру, указанному в объявлении. В ходе беседы мужчина рассказал, что проживает в другом городе и в случае покупки направит покупателю лодочный мотор транспортной компанией в Улан-Удэ. На следующий день участники сделки по телефону договорились о внесении оплаты за товар на банковские реквизиты продавца. В этот же день покупатель отправился в отделение банка, где через кассу перевел 360 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

После перевода денежных средств продавец заверил, что 17 мая направит фотографии мотора, но в назначенный день фото не поступили. Далее обещание повторилось и фотографии должны были поступить 19 мая, однако в указанный срок ни фотографий, ни сведений о заказе горожанин не получил.

- В скором времени на том же сервисе по покупке/продаже товаров и услуг улан-удэнец прочитал негативные отзывы о продавце. Пользователи писали, что данный продавец - мошенник. Также гражданин прочитал в интернете о данном способе мошенничества и обратился в полицию, - добавили в МВД.

Напомним, что в начале мае еще один житель Бурятии перевел продавцу-мошеннику 400 тысяч рублей, также пытаясь купить лодочный мотор.

Фото: Номер один

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